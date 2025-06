Evaristo Piza deixa o comando do ABC após nova derrota em casa

O técnico Evaristo Piza não comanda mais o ABC. O treinador foi desligado do Alvinegro após a derrota por 3 a 0 para o Ypiranga-RS, pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A decisão foi anunciada no início da tarde desta segunda-feira. O clube agora procura um novo comandante para a sequência da competição.

O baixo aproveitamento da equipe pesou para a saída do treinador. São cinco partidas sem vitória na Série C. E mais: o Alvinegro não venceu em casa em cinco jogos no Brasileirão.

No total, em 14 jogos sob o comando de Evaristo Piza, sendo quatro pelo Campeonato Potiguar e 10 pela Série C, o ABC somou duas vitórias, nove empates e três derrotas.

O treinador foi vice-campeão potiguar, e, na Série C, teve aproveitamento de 33% – deixa o ABC na 15ª posição, com 10 pontos. O auxiliar técnico Marco Antônio também deixa o clube.

Hora do adeus: Evaristo Piza deixa o ABC — Foto: Rennê Carvalho/ABC

Jogos sob o comando de Evaristo Piza

Laguna 0 x 0 ABC (Campeonato Potiguar – semifinal)

ABC 1 x 0 Laguna (Campeonato Potiguar – semifinal)

América-RN 1 x 1 ABC (Campeonato Potiguar – final)

ABC 0 x 1 América-RN (Campeonato Potiguar – final)

São Bernardo 1 x 1 ABC (Série C)

ABC 1 x 1 CSA (Série C)

Botafogo-PB 0 x 0 ABC (Série C)

ABC 2 x 3 Ituano (Série C)

Brusque 0 x 1 ABC (Série C)

ABC 3 x 3 Anápolis (Série C)

Londrina 1 x 1 ABC (Série C)

ABC 0 x 0 Náutico (Série C)

Ponte Preta 0 x 0 ABC (Série C)

ABC 0 x 3 Ypiranga (Série C)