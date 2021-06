Eurocopa: Inglaterra e Escócia empatam sem gols em Wembley

Por Agência Brasil – Rio de Janeiro

A Inglaterra empatou em 0 a 0 com a Escócia, em partida válida pelo Grupo D da Eurocopa, no estádio de Wembley nesta sexta-feira (18), no clássico do futebol britânico.

O zagueiro John Stones acertou a trave em um cabeceio aos 12 minutos, mas a Escócia respondeu quando Stephen O’Donnell chutou e o goleiro inglês Jordan Pickford defendeu.

Após o intervalo, o goleiro escocês David Marshall evitou o gol após um chute rasteiro de Mason Mount, enquanto o atacante escocês Che Adams perdeu uma boa oportunidade aos 33 minutos.

O resultado deixa a Inglaterra em boa posição para se classificar às oitavas de final, empatada com quatro pontos com a líder do grupo, a República Tcheca, adversária da partida da próxima terça-feira (22), enquanto Escócia e Croácia têm um ponto cada antes de se enfrentarem no mesmo dia.

Mais cedo, na outra partida do grupo, a República Tcheca empatou por 1 a 1 com a Croácia.

Triunfo da Suécia

Pelo Grupo E, a Suécia superou a Eslováquia por 1 a 0, graças a gol em cobrança de pênalti do camisa 10 Forsberg. O resultado deixou a seleção sueca na liderança da chave com 4 pontos. Pelo mesmo grupo, a Espanha e a Polônia medem forças no próximo sábado (19).

* Com informações da agência de notícias Reuters.