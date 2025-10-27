Etapa Mossoró do Circuito Sesc de Corridas reúne 6 mil pessoas na Estação das Artes Eliseu Ventania

O Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), entidade do Sistema Fecomércio RN, em mais uma iniciativa de proporcionar saúde, qualidade de vida e lazer para o povo potiguar, realizou a etapa Mossoró do Circuito Sesc de Corridas. Neste sábado, 25, a Estação das Artes Elizeu Ventania, em Mossoró, recebeu cerca de 6 mil participantes, entre atletas e público, se consolidando como a maior corrida do Oeste Potiguar.

O evento contou com as modalidades Infantil, Adulta (5 km e 10 km) e Caminhada Solidária, cuja arrecadação de alimentos aconteceu durante a entrega dos kits atletas, nos dias 24 e 25 de outubro. As doações foram destinadas inteiramente ao Sesc Mesa Brasil, projeto de distribuição de alimentos e combate à fome.

Para esse ano, foram disponibilizadas 3.000 vagas para os atletas. Todas esgotadas com cerca de um mês de antecedência. “O público de Mossoró nos surpreendeu, positivamente. mais uma vez. Aumentamos em mais de 50% o número de inscrições com relação ao ano passado e esgotamos as vagas antes do imaginado. Os mossoroenses dão valor à qualidade de vida, então nós estamos aqui trazendo esporte, lazer e diversão para toda a família”, afirmou Marcelo Queiroz, presidente do Sistema Fecomércio.

Com a estrutura, montada na Estação das Artes, a edição 2025 contou com um espaço recreativo para as crianças e ações de Educação em Saúde. Na parte cultural, a animação da festa ficou com o DJ Yan Dantas e a cantora Renata Falcão.

Este ano, a premiação acontecerá em uma data diferente da prova. No dia 05 de novembro, na unidade Sesc Mossoró, serão premiados os atletas, em suas diversas categorias, e as empresas mossoroenses que tiveram o maior número de funcionários inscritos na Corrida.

A etapa Mossoró do Circuito Sesc de Corridas 2025 contou com o patrocínio de Café Santa Clara, Frutfrios, Castanha Pequena Maria, Slup Sorvetes, Nossa Fruta Brasil, Mais Leve, Gelice, Hiper Queiroz, TCM Telecom, Piracanjuba e Partage Shopping Mossoró. Ainda contou com o apoio de Miranda Computação, Viva Mais, Trend Óculos, Athletic Fit, Garbos Hotéis e Eventos, Sport Magia, Viva Mais, Pipoca Bokus, Uninassau, UNP e Prefeitura Municipal de Mossoró.