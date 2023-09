Estúdio 88 estreia nesta quarta-feira ao som de Sueldo Soaress

Estreia nesta quarta-feira, 6, a segunda temporada do programa Estúdio 88, com uma proposta de unir apresentações ao vivo e entrevistas de artistas da cena musical potiguar. O primeiro episódio recebe Sueldo Soaress como convidado especial e vai ao ar às 20h, na Rádio Universitária (88,9 FM).

No YouTube, a atração fica disponível a partir da quinta-feira, 7, às 19h. O programa também conta com exibição na TVU RN (canal 5.1) nesta sexta-feira, 8, às 17h. O material segue no canal da Rádio Universitária no YouTube para o público consumir o conteúdo on-line quando preferir. Na sexta-feira (17h) e no sábado (11h15), a 88,9 reprisa o Estúdio 88.

Uma das figuras mais conhecidas da música popular norte-rio-grandense, Sueldo Soaress tem mais de 30 anos de carreira. O artista se destaca pelo swingado contagiante e pela versatilidade musical, com uma sonoridade que passeia entre soul music, funk, jazz, pop e outros estilos. Como artista potiguar, Sueldo tem a proposta de buscar a harmonia entre a poesia e o ritmo, a serenidade lírica e o balanço da pegada presente na maioria de suas composições.

A relação de Sueldo com a música começou cedo. Aos 12 anos de idade, de forma intuitiva, construiu seus primeiros acordes musicais num violão que ganhou de presente. Uma vez com o pé na estrada, não parou mais. Primeiro foram os bares, depois os festivais, nos quais conquistou diferentes prêmios, consagrando-se como compositor e intérprete. Sueldo acumula diversos trabalhos lançados e muita experiência na jornada.

Sobre o programa

Criado a partir do desejo de valorizar o artista independente, a música autoral e a cultura potiguar, o Estúdio 88 é a primeira produção em formato multimídia realizada pela Superintendência de Comunicação (Comunica/UFRN). O programa é uma proposta da Rádio Universitária em parceria com a TV Universitária (TVU RN) e a Coordenadoria de Promoção Institucional (CPI) da UFRN. Dirigido por Luciana Salviano e com produção de Elisa Almeida, a 2ª temporada do Estúdio 88 conta com sete episódios, cada um protagonizado por um artista potiguar diferente.