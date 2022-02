Estudantes têm até 8 de março para mostrar interesse na lista de espera da Uern

Os estudantes que não foram aprovadas na Chamada Regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) podem demonstrar interesse em participar da lista de espera de um dos cursos escolhidos. O prazo para manifestar interesse na lista de espera segue até o dia 8 de março, no site do SISU.

Vale destacar que a lista de espera é válida apenas para uma das opções de curso selecionadas no ato da inscrição. O processo da lista de espera não é automático. Sendo assim, o participante precisa manifestar seu interesse pela vaga no site do Sisu.

Para participar da lista de espera do Sisu é simples. No site do sistema existe uma opção chamada “Boletim do Candidato”. Neste espaço, o candidato seleciona uma das opções de curso feita no ato da inscrição. No mesmo local está o botão “participar da lista de espera”.

As vagas não preenchidas na Chamada Regular do SiSU 2022 serão disponibilizadas posteriormente aos candidatos constantes em Lista de Espera, cuja convocação ocorrerá por meio de edital publicado no portal da Uern e no endereço eletrônico do SiSU UERN, de acordo com o cronograma a ser divulgado.