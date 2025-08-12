Estudantes do RN são premiadas pelo MEC por alto desempenho na redação do Enem

Duas estudantes do Rio Grande do Norte foram premiadas nesta segunda-feira (11) em Brasília pelo alto desempenho na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Cláudia Raiane Sousa de Oliveira, de Mossoró, e Ana Clara de Oliveira, de Natal, receberam o Prêmio MEC da Educação Brasileira, entregue no Palácio do Planalto com a presença do ministro da Educação e do presidente Lula.

O prêmio reconheceu 116 vencedores entre redes de ensino estaduais e municipais, escolas e estudantes em todo o país.

A cerimônia distribuiu 62 troféus e 54 medalhas em oito categorias: Educação Infantil, Alfabetização, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Anos Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Enem, Educação em Tempo Integral e Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

Cláudia e Ana Clara se destacaram pelo desempenho na redação do Enem, ambas alcançando 980 pontos. Atualmente, as duas cursam Medicina no Rio Grande do Norte.

Para Cláudia foi um momento de realização. “Eu sempre sonhei em alcançar grandes voos por meio da educação pública brasileira”, disse a estudante.

Já Ana Clara afirma que a dedicação à prática constante da redação foi fundamental para o resultado. “Fazia uma redação toda semana, no mínimo, fora os simulados, que tinha sempre a redação também. Foi uma satisfação muito grande, foi um reconhecimento de todo o meu esforço”, ressalta.

Além dos estudantes, foram premiados quatro estados, 35 municípios e 20 escolas, que receberam prêmios em dinheiro para investimento em educação: R$ 500 mil para estados, R$ 300 mil para municípios e R$ 100 mil para escolas.

O Prêmio MEC da Educação Brasileira foi instituído pelo Decreto nº 12.521/2025 e tem como objetivo incentivar a melhoria da qualidade da aprendizagem na educação básica, promovendo políticas e iniciativas alinhadas ao Plano Nacional de Educação (PNE).

Os vencedores foram selecionados com base em indicadores oficiais da educação básica, como o Censo Escolar, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a Avaliação da Alfabetização e o Enem, além de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).