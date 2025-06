Estudante potiguar do IFRN é selecionado para escola de excelência em Hong Kong

O estudante potiguar do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) Lucas Lima, de 17 anos, foi selecionado para ocupar uma vaga no colégio internacional UWC Li Po Chun, em Hong Kong. Natural de São Paulo do Potengi e morador de Bom Jesus, ele foi um dos seis brasileiros selecionados e o único aprovado para a unidade asiática. Ele também foi o único potiguar a ser aprovado.

O processo seletivo contou com cinco etapas: redações com temas específicos e envio de documentos, prova online com 70 questões de Português, Matemática, Conhecimentos Gerais e Lógica, entrevista virtual sobre atividades extracurriculares, imersão presencial de três dias em São Paulo e, por fim, uma prova surpresa online com sistema de vigilância por câmera.

Lucas descobriu a vaga por indicação de um amigo. “Parecia irreal”, disse ele, ao falar da aprovação. O estudante também destacou o apoio da família e da coordenadora Maraisa Alves como fundamentais para sua trajetória.

No UWC Li Po Chun, Lucas cursará o IB Diploma, formação internacional com foco em liderança ética, responsabilidade social, sustentabilidade ambiental e cultura de paz. Segundo ele, a experiência será usada como base para um projeto com alcance nacional: “muitos jovens desanimam porque não sabem que essas oportunidades existem. Acham que só é possível com dinheiro. Eu também pensava assim. Mas é possível sim, a partir do meio acadêmico. Quero ajudar a mudar essa realidade”, afirmou.

Em 2024, Lucas já havia participado de um intercâmbio na Colômbia, por meio do edital Passaporte IFRN. O projeto apresentado na ocasião, “Internacionalizando a Região do Potengi”, continua sendo sua principal iniciativa. Ele planeja expandi-lo para levar temas de interculturalidade a outras escolas públicas do Brasil.