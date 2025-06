Estudante de 19 anos morre um dia após aniversário em decorrência de acidente de moto

Letícia Teixeira Vale era estudante do curso de Tecnologia em Design de Moda do IFRN em Caicó. Ela completou 19 anos no sábado (7), quando já estava internada.

Segundo a polícia, o acidente aconteceu por volta das 19h15 no cruzamento da Avenida Seridó com a Rua Renato Dantas e deixou pelo menos outras duas pessoas feridas.

Letícia era passageira de um mototaxista, que também ficou ferido. O condutor teve lesão na tíbia da perna esquerda.

Já os ocupantes da outra também foram socorridos ao hospital, onde o condutor foi diagnosticado com fratura em duas costelas.

Após ser liberado, o homem foi submetido ao teste do etilômetro, com resultado negativo, porém foi autuado conduzir veículo sem carteira de habilitação.

Já o passageiro dele ficou apenas desorientado e não teve necessidade de atendimento médico.

Letícia era de João Câmara, no Agreste potiguar onde foi sepultada neste domingo (9).

O IFRN de Caicó lamentou a perda da estudante e cancelou as aulas nesta segunda-feira (9).