Estratégia comum das defesas na trama golpista foi atacar delação de Cid e negar participação no 8 de Janeiro

Nos dois primeiros dias do julgamento da trama golpista, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), os advogados dos oito réus do núcleo crucial seguiram uma estratégia comum: descredibilizar a delação do tenente-coronel Mauro Cid e tentar afastar a ligação dos acusados com os atos violentos do 8 de Janeiro.

Além disso, as defesas levantaram questões processuais e pediram, caso haja condenação, que sejam aplicadas penas mais brandas.

Nesta quarta, foi encerrada a fase de falas das defesas dos oito réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O julgamento será retomado na semana que vem, com os votos dos ministros e as eventuais condenações.

Veja abaixo as estratégias comuns entre as defesas:

Questões processuais

As bancas de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, Almir Garnier e Augusto Heleno apontaram nulidades no processo.

Argumentaram que houve dificuldade no acesso às provas reunidas pela Polícia Federal e alegaram que a Procuradoria-Geral da República (PGR) não individualizou de forma clara a conduta de cada acusado. Também reclamaram da inclusão de fatos novos, sem tempo para o contraditório.

Delação de Mauro Cid

A delação de Mauro Cid, validada pelo STF em 2023, voltou ao centro das discussões.

A defesa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro defendeu a validade do acordo, negou coação por parte dos investigadores e pediu a manutenção dos benefícios previstos, como perdão judicial ou pena máxima de dois anos.

Já advogados de Garnier solicitaram a rescisão da colaboração, o que obrigaria a Corte a reavaliar quais provas derivaram diretamente das declarações de Cid.

Representantes de Bolsonaro, por sua vez, criticaram as “mudanças de versão” do delator e disseram que suas falas não podem sustentar a acusação.

O advogado José Luís de Oliveira, do ex-ministro e general Braga Netto, afirmou que a delação de Cid, além de inverídica também não foi espontânea.

Relação com o 8 de Janeiro

Outro ponto recorrente foi a tentativa de desvincular os réus da invasão e depredação das sedes dos Três Poderes. Para a PGR, os ataques foram o “desfecho violento” da empreitada golpista, mas as defesas buscaram afastar essa conexão.