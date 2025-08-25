‘Estou me reerguendo’, diz vítima de 61 socos após um mês da agressão

Juliana Soares sofreu múltiplas fraturas na face e na mandíbula após espancamento. Ela recebeu comenda Maria da Penha nesta segunda (25) na Câmara Municipal de Natal.

Por Inter TV Cabugi e g1 RN

25/08/2025 15h10 Atualizado há 53 minutos

Vítima de 61 socos em elevador em Natal recebe Comenda Maria da Penha na Câmara

A estudante Juliana Soares, de 35 anos de idade, que sofreu 61 socos do namorado no elevador de um condomínio em Natal, foi homenageada nesta segunda-feira (25) com a Comenda Maria da Penha em uma sessão solene na Câmara Municipal.

Juliana foi espancada no dia 26 de julho e sofreu múltiplas fraturas na face e na mandíbula. O agressor, o ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, foi preso e virou réu por tentativa de feminicídio.

Antes de receber a comenda, a estudante contou que tem se recuperado bem das agressões – Juliana passou por uma cirurgia de mais de 7 horas para reconstrução facial.

“Eu me sinto honrada e muito feliz em representar um caso de resistência, um caso de uma pessoa que conseguiu, mesmo diante de tanta agressão, de uma tentativa de feminicídio, mesmo assim, eu consegui me levantar e estou me reerguendo”, disse.

A estudante também comentou que segue com algumas sequelas por conta das agressões, mas que tem sido acompanhada de perto por uma equipe de saúde.

“Eu estou com algumas sequelas. Meu rosto do lado direito ainda não está piscando bem, eu não tenho movimento ainda muito bem coordenado, mas a gente acredita que com a fisioterapia vai dar tudo certo”, disse.

“Eu estou sendo muito bem assistida pelos médicos que fizeram a minha cirurgia, pela equipe de residentes também. O tempo inteiro perguntam como eu estou. Eu tenho consulta uma vez na semana só com eles”, completou.

Juliana Soares disse que se sentiu honrada em receber o prêmio e reforçou a importância de encorajar as mulheres a denunciar os agressores nos primeiros sinais de violência.

“A importância que eu percebo é de dar visibilidade para que as mulheres se sintam encorajadas a denunciar seus agressores. Se eu consegui dar a volta por cima, elas também podem”, falou.

A estudante comentou que planeja voltar a estudar e trabalhar e que também recebeu convites para rodas de conversas e palestras em outras cidades. Apesar disso, disse ainda não ter previsão de retorno a essa rotina.

Antes de receber a comenda, Juliana também fez questão de agradecer à “rede de apoio” que a ajudou nesse período difícil e falou ainda que a solidariedade das pessoas nas redes sociais a ajudaram na recuperação.