“Estejam comigo”, Endrick discursa emocionado em festa de adeus

Metrópoles

Está chegando ao fim a passagem do atacante Endrick pelo Palmeiras. Na noite dessa segunda-feira (27/5), o jogador fez uma festa de despedida em São Paulo, acompanhado de familiares e amigos, antes de realizar sua última partida pelo Verdão, que será na quinta-feira (30/5), contra o San Lorenzo, pela Libertadores. O jogador se transfere para o Real Madrid em julho, quando completa 18 anos de idade.

Antes de se juntar definitivamente ao elenco do Real Madrid, o jogador de 17 anos promoveu um evento que contou com copo personalizado, música e celebração. Em determinado momento do evento, Endrick fez um discurso emocionado para os convidados e não conteve as lágrimas.

“De tudo isso vou sentir saudades. Só Deus esteve comigo, além das pessoas mais próximas da minha vida. Agradeço muito à minha mãe, meu pai, Noah, Gabriely, essas pessoas que sempre estão comigo”, destacou.

“Ninguém é maior do que o outro. Espero que todos os brasileiros estejam comigo”, disse ele em outro momento.

As imagens do evento foram compartilhadas nas redes sociais. Alguns jogadores do elenco palmeirense estiveram presentes, foram os casos de Mayke, Murilo, Vanderlan e Weverton. Familiares e a namorada do jogador, Gabriely Miranda, também estiveram no local.

Após a partida contra o San Lorenzo, Endrick se juntará ao elenco da Seleção Brasileira para a disputa dos amistosos contra o México e Estados Unidos, nos dias 8 e 12 de junho, e depois para a Copa América. Depois do torneio, ele se junta ao Real Madrid.