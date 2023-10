Estão abertas inscrições para Corrida de Santa Luzia

Uma das mais antigas competições de rua do interior do RN, a 16ª corrida de Santa Luzia seguem com inscrições abertas até o dia 13 de novembro pelo site tesportes.com.br.

A promoção é da Paróquia de Santa Luzia em parceria com a empresa T_Esportes.

A corrida acontecerá em dois momentos: para as crianças no dia 09 de dezembro e para adultos no dia 10, ambos com largada em frente à praça do Museu Lauro da Escóssia, na Avenida Dix-Neuf Rosado, passando em frente à Catedral de Santa Luzia.

Conforme o regulamento, o percurso da corrida terá duas distâncias: cinco e dez quilômetros, com participação de pessoas de ambos os sexos.

A idade mínima para participação é de 14 anos (5 km) e 18 anos (10km).

Na corrida Kids pode participar crianças dos 4 aos 13 anos.

Inscrições

LOTE 01 – De 09/10/2023 a 09/11/2023

a). 5Km e 10Km – KIT MEDALHA: R$ 80,00 + taxa do site; (Número de peito + Medalha de metal pós prova + Hidratação + Kit fruta + Chip cronometragem + Serviços de apoio).

b). 5Km e 10Km – KIT COMPLETO: R$ 100,00 + taxa do site. (Camiseta em poliamida + Número de peito + Medalha de metal pós prova + Hidratação + Kit fruta + Chip cronometragem + Serviços de apoio).

• LOTE 02 – De 10/11/2023 a 13/11/2023

a). 5Km e 10Km – KIT MEDALHA: R$ 100,00 + taxa do site; (Número de peito + Medalha de metal pós prova + Hidratação + Kit fruta + Chip cronometragem + Serviços de apoio).

b). 5Km, 10Km e 15Km – KIT COMPLETO: R$ 120,00 + taxa do site. (Camiseta em poliamida + Número de peito + Medalha de metal pós prova + Hidratação + Kit fruta + Chip cronometragem + Serviços de apoio).

• LOTE ÚNICO – De 09/10/2023 a 13/11/2023 (limite de 100 vagas) a). KIDS – KIT COMPLETO: R$ 70,00 (Camiseta em poliamida + Número de peito + Medalha de metal pós prova + Hidratação + Kit fruta + Serviços de apoio).

Em atenção ao Estatuto do Idoso, a organização disponibilizará aos atletas com idade igual ou acima de 60 (sessenta) anos, o desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor da inscrição.

Regulamento, informações e a própria inscrição no site da T_Esportes (https://tesportes.com.br/).