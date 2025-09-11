Estão abertas inscrições para aulas de dança no Ginásio Pedro Ciarlini

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Sesporte), abriu inscrições para as aulas de dança do projeto Saúde é Vida!. A iniciativa disponibiliza duas turmas, com atividades às segundas e sextas-feiras, sempre das 7h às 8h, no Ginásio Pedro Ciarlini. As aulas serão conduzidas por colaboradores e estagiários da Sesporte.

As inscrições começaram na segunda-feira (8) e seguem até a sexta-feira, 18, mesma data em que as aulas terão início. O processo é feito presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, na sede da Sesporte, localizada no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (84) 2140-6083.

A dança é reconhecida como uma das atividades físicas mais completas, unindo bem-estar, descontração e benefícios diretos à saúde. Além de estimular a coordenação motora e a flexibilidade, contribui para a melhoria da circulação, fortalecimento muscular, aumento da resistência física e alívio do estresse. Também promove a socialização e a qualidade de vida, atendendo públicos de diferentes idades.

Com a proposta, a Prefeitura de Mossoró reforça a importância da prática de atividades físicas e oferece mais uma opção gratuita de lazer e saúde para a população.