Estão abertas as inscrições para lista de espera do ProUni

Estão abertas as inscrições para lista de espera do ProUni – Programa Universidade para Todos. Quem não foi aprovado na primeira ou na segunda chamada da seleção, deve entrar novamente no site, com os dados do Exame Nacional do Ensino Médio – o Enem – e manifestar interesse em participar do processo. O prazo vai até terça-feira (2).

A inclusão na lista de espera não está aberta a novos inscritos e só vale para quem já participou da primeira e da segunda chamada.

O ProUni acontece duas vezes ao ano e seleciona alunos, com base nas notas do Enem, para estudarem em universidades particulares, com bolsas parciais ou integrais. É necessário comprovar a renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa – para bolsas de 100% – ou de três salários mínimos – para bolsas de 50%.

Fonte: Brasil 61