Estadual: América vence o Santa Cruz e lidera o quadrangular

O América venceu o Santa Cruz por 3 a 0, na tarde deste domingo (26), no estádio Manoel Barretto (Barrettão). A partida foi válida pelo quadrangular decisivo do Campeonato Potiguar. O Alvirrubro, com o resultado, lidera a fase com três pontos e três gols.

O primeiro gol saiu logo com três minutos. Elvinho cobrou falta da esquerda, Wallace Pernambucano desviou e Ítalo chegou mandando para as redes.

O segundo e terceiro gols foram de Elvinho. Aos 18 na saída errada do Santa Cruz, Wallace rolou para o camisa 10 tocar na saída de Zé Artur. Aos 43 ele fez um golaço após passe de Alef. O chute foi no ângulo do goleiro Tricolor.

Com o jogo resolvido no primeiro tempo, o América voltou em “marcha lenta” tentando poupar os jogadores para a partida de quinta-feira contra o Iguatu, no Ceará.

Apesar disso, o Alvirrubro acabou sofrendo uma baixa importante. Numa jogada com o zagueiro Marcelo, o atacante Wallace Pernambucano sofreu uma contusão no joelho esquerdo. Já no banco de reservas recebeu uma bolsa de gelo para iniciar o tratamento.