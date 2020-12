Estados vão receber incentivo financeiro para combate ao câncer. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de 23 de dezembro. Ao todo serão investidos 150 milhões de reais em ações de prevenção, detecção precoce e controle de câncer, no Sistema Único de Saúde, durante a pandemia do novo coronavírus. O objetivo da pasta é reorganizar a rede de atenção e seus fluxos assistenciais, para melhorar o rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo de útero.

Os valores destinados aos estados vão variar de acordo com critérios do Ministério da Saúde, como desempenho da rede de atendimento na realização de procedimentos de diagnóstico; parâmetros técnicos do Instituto Nacional do Câncer e taxa de execução de ações de rastreamento e detecção precoce do câncer de mama e de colo de útero, em 2019.

Os estados que atingirem desempenho na faixa até 25% vão receber R$ 7,5 milhões; os que atingirem entre 26 e 50% vão receber R$ 22,5 milhões; os que alcançarem a faixa entre 51 e 75%, vão ficar com R$ 45 milhões, e por fim, os estados que atingirem mais de 76% de desempenho vão receber R$ 75 milhões de reais.

Fonte: Brasil 61