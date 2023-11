Estado viabiliza doação de locomotiva, vagões e trilhos

O diretor-presidente da Companhia Brasileira de Transporte Urbanos (CBTU), José Marques, confirmou à governadora Fátima Bezerra, nesta segunda-feira (20), a doação de locomotiva, vagões, trilhos e dormentes no valor estimado de R$ 2 milhões. A doação vai atender a pleitos das secretarias de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) e da Fazenda (Sefaz), além das prefeituras de São Fernando, na região Seridó e Patu, no Oeste.

Os materiais são considerados inservíveis pela CBTU e serão aproveitados nas unidades de fiscalização da Sefaz (trilhos). Para os municípios, o Governo do RN, através da Semarh, intermediou o processo de doação atendendo a pleitos das duas prefeituras.

A governadora Fátima Bezerra agradeceu a atenção da CBTU – tanto da direção nacional quanto da representação no Estado – e enfatizou a importância da destinação que será dada. “Esta iniciativa vai beneficiar diretamente a população que passará a ter acesso gratuito à biblioteca pública, a mais opções de lazer e turismo, valorização da nossa cultura e história. Também vai atender ao homem do campo e ainda gerar oportunidades de renda. Em relação à gestão estadual vai permitir melhorar ainda mais o sistema de fiscalização, reforçando a estrutura das unidades”.

*Biblioteca Pública e Museu*

A locomotiva e vagões serão aproveitados em Patu para instalação de biblioteca pública e compor o Museu Padre Brilhante que funciona na antiga estação ferroviária da cidade. “Queremos recuperar a história para a população e para o turismo, nos vagões vamos instalar biblioteca e restaurante. Desde 2017 procuramos por três vezes a direção da CBTU e nosso pleito foi negado. Agora com essa nova gestão e com o apoio da governadora Fátima Bezerra, em menos de um ano estamos sendo atendidos. Só temos a agradecer a atenção da CBTU e do Governo do Estado”, afirmou o prefeito de Patu, Rivelino Câmara.

Para o município de São Fernando serão doados 500 (quinhentas) unidades de barras de trilhos TR-37, medindo 12 (doze) metros cada. Os trilhos serão utilizados na confecção de passagens vazadas para impedir a entrada de animais nas estradas de acesso no entorno da Barragem de Oiticica. “Nosso município é o que tem maior área atingida pela barragem e os proprietários de terra estão reivindicando que a prefeitura instale as pontes vazadas que impedem a passagem de animais nos acessos às suas terras. A doação será de grande importância para nosso município”, declarou o prefeito de São Fernando, Genilson Medeiros. Ele informou que serão construídas 150 passagens.

O diretor-presidente da CBTU, José Marques, destacou o empenho do Governo do Estado na intermediação entre o órgão federal e as prefeituras e explicou que os vagões são de dois tipos e têm medidas de 18 metros por 2,60 e 22 metros por 3. “Os vagões são espaçosos e podem abrigar também salas de vídeo-aulas e laboratórios para escolas técnicas.

José Marques veio ao RN acompanhado do diretor planejamento e Relações institucionais da CBTU, Eduardo Coimbra, e do diretor adjunto de planejamento e relacionamento institucionais, Valmir Soares. Também participaram da reunião, na sede da Governadoria, o superintendente regional de trens urbanos de Natal, João Maria Cavalcanti, e a chefe de gabinete da CBTU Natal, Mariana Marques.

A governadora esteve acompanhada dos secretários de Estado Adriano Gadelha (Segri); secretária executiva de receita da Sefaz, Jane Araújo; Sérgio Pinheiro (Semarh). Também participou o vice-prefeito de São Fernando, Isaac Alexandre.