Estado terá que incorporar adicional de insalubridade em aposentadoria

O Tribunal Pleno do TJRN voltou a destacar a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, os quais reconhecem que os proventos da aposentadoria devem ser calculados com base na legislação vigente à época da aquisição do direito, conforme decidido, por exemplo, no RE nº 1467253/SP. O destaque se deu no julgamento de um Mandado de Segurança, movido por uma servidora estadual, que, em recurso contra uma decisão do Tribunal de Contas do Estado, pedia a manutenção do adicional de insalubridade e, por consequência, a incorporação das vantagens que estivessem sendo pagas há mais de cinco anos.