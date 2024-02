Estado tem recurso negado pela Justiça do RN e deve reformar escola em Governador Dix-Sept Rosado

A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça potiguar negou seguimento a um recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra acórdão proferido pelo TJRN que manteve sentença no sentido de determinar ao ente público a realização de melhorias de acessibilidade na Escola Estadual Manoel Joaquim, localizada no Centro de Governador Dix-Sept Rosado.

Na Ação Civil Pública, o Ministério Público estadual estadual buscou, perante o Poder Judiciário, que as melhorias na edificação atendesse, inclusive, às normas de acessibilidade, bem como o fornecimento do transporte escolar para os alunos da rede estadual de ensino residentes na Zona Rural do Município.

Quando ingressou com a ação, o MP alegou que, de acordo com o apurado em inquérito civil anexado aos autos, a escola necessita de diversas reformas em sua estrutura, não atendendo, ainda, às exigências de acessibilidade contidas as normas técnicas pertinentes, necessitando adequar-se ao uso por pessoas com deficiência ou restrição de mobilidade.

Afirmou, ainda, que o transporte escolar não está sendo ofertado aos alunos do ensino médio residentes da zona rural. Diante do alegado, a 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró condenou o Estado do RN a reformar a unidade de ensino. Pela sentença, o Estado deveria reparar os problemas estruturais indicados pela perícia judicial, inclusive atendendo às normas de acessibilidade e fornecendo o transporte escolar para os estudantes. Ao recorrer ao TJRN, o poder público estadual defendeu a perda superveniente do objeto, uma vez a escola está dentre as obras previstas, bem como invocou o princípio da reserva do possível, com a informação de que se encontra em trâmite o cronograma de obras de acessibilidade elaborado pela Subcoordenadoria de Construção e Manutenção Escolar – SCMCE/SEEC, no qual foi contemplada esta escola.

Sentença mantida

A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, negou o recurso e manteve a sentença de primeira instância, destacando trechos do laudo pericial que constata ser evidente a necessidade de recuperação de local, “para fins de acesso, circulação, ginásio, banheiros, mobiliário e sinalização às normas técnicas de acessibilidade vigentes no prédio público da Escola Estadual Manoel Joaquim”.