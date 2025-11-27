Estado é condenado a pagar indenização para mulher que teve seu nome negativado indevidamente

“Vale dizer que, em casos como este, deveria o Estado do Rio Grande do Norte ter constituído prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, mas não o fez. Dito isto, deve ser considerado o teor da Súmula 23 do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, citado anteriormente, no sentido de se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”, pontuou a magistrada.