Estado apoia instalação de gabinete de governança educacional no RN

A governadora Fátima Bezerra recebeu nesta segunda-feira (10), o presidente Tribunal de Contas do Estado (TCE), Carlos Thompson, para debater a instalação do Gabinete de Articulação para Efetividade da Política da Educação (GAEPE) no estado, marcada para o dia 17 de março, em solenidade no Ministério Público. A audiência contou com a participação do conselheiro Gilberto Jales, integrante do tribunal.

O GAEPE reunirá instituições envolvidas na formulação e implementação de políticas públicas de educação com o objetivo de apoiar estrategicamente os gestores na tomada de decisões ágeis e eficazes, com segurança jurídica, contribuindo para a superação dos desafios educacionais.