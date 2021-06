Estado anuncia vacinação de toda a Segurança Pública durante esta semana

O Governo do Rio Grande do Norte anunciou que durante esta semana pretende zerar a fila de vacinação em toda a Segurança Pública do Estado. as ações começam nesta quarta-feira (16) com o “Dia D” da imunização de 8h às 13h, na Escola de Governo, no Centro Administrativo, em Natal.

Independente da faixa etária, as ações também acontecerão no interior do Estado. Para que seja vacinado, o servidor deverá portar identidade funcional (original e cópia) e/ou contracheque e o cartão de vacinação. Segundo dados do Governo, até o momento, cerca de 30% de todo o efetivo foi imunizado.

Nos dias 17 e 18 de junho (quinta e sexta-feira), a imunização ocorrerá no ginásio de esportes do Quartel do Comando Geral da PM (acesso pela Rua Ceará Mirim, s/n), das 08h às 11h exclusivamente para policiais militares, e das 13h às 15h para as demais forças de segurança em Natal.

Interior

Em Mossoró, a campanha se dará na sede do Hospital da PM na quinta (17) e sexta-feira (18) das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Em Caicó, na sede do 6° BPM, também na quinta (17) e sexta-feira (18) das 8h às 12h, apenas para os policiais militares, e 12h às 18h para os demais agentes das forças de segurança.

Em Nova Cruz, a vacinação acontecerá na sede do 8° BPM na quinta (17) e sexta-feira (18), das 8h às 16h (horário corrido), para todos os agentes.

Em Pau dos Ferros, a imunização será na sede do 7° BPM apenas na sexta-feira (18), das 8h às 16h (horário corrido), para todos os agentes das forças de segurança pública.