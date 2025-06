ESTÁDIO NOGUEIRÃO, 67 ANOS

JÓRIO NOGUEIRA*

Hoje o Nogueirão completa 67 anos. Mas comemorar ou chorar?

É com o coração apertado que lembramos do velho Nogueirão neste dia que deveria ser de festa. O Estádio Leonardo Nogueira, palco de tantas emoções, de clássicos inesquecíveis e domingos vibrantes com o nosso Potiguar, hoje vive um abandono triste e vergonhoso.

O que era símbolo de identidade do povo mossoroense, hoje é reflexo do descaso. Quando o prefeito Allyson Bezerra anunciou a municipalização do estádio, reacendeu-se uma chama de esperança: o sonho de ver o Nogueirão reformado, pulsando novamente com a paixão do futebol local. Mas, infelizmente, a realidade é dura: nenhuma reforma foi feita, e o estádio continua fechado, esquecido.

É doloroso ver que o campo onde vibramos com o nosso clássico Potiba — Potiguar x Baraúnas — está silenciado. Uma rivalidade histórica, que unia torcidas, famílias e a cidade inteira em tardes memoráveis, hoje vive apenas na saudade.

É lamentável que a gestão atual tenha ficado apenas na promessa. Vai entrar para a história que o prefeito Allyson Bezerra foi o responsável por sepultar o nosso querido Nogueirão.

E os nossos clubes? Potiguar, Baraúnas e Mossoró Esporte Clube seguem sem casa, sem palco, sem apoio. A cidade que já respirou futebol hoje vive da lembrança.

Aos 67 anos, o Nogueirão não merecia esse destino