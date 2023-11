”Estação Natal” 2023 será lançado dia 25 de novembro

A Prefeitura de Mossoró prepara uma grande festa para celebrar o período natalino da cidade. Quem passa pelo Corredor Cultural já percebe a transformação da Estação das Artes para o Natal. O Papai Noel chega com energia renovada, trazendo a magia e encanto do período a Mossoró, antecipadamente, no dia 25 de novembro, às 18h. Com a chegada do Papai Noel, as luzes e decoração da “Estação Natal” acendem e o espaço fica aberto à visitação.

Neste ano, o município ampliou a festa, estendendo as comemorações do Natal por mais dias. A estrutura ficará montada por mais de 40 dias, garantindo um espaço agradável para reunir amigos e familiares. Além da programação musical, apresentações artísticas e feira de artesanato, a “Estação Natal” também contará com a fábrica de brinquedos, presépio, túnel de luz, brinquedoteca, casa do Papai Noel e outras atrações.

A magia do Natal também alcança as principais ruas e avenidas de Mossoró. A decoração natalina, com arranjos em LED, ilumina a cidade em grande estilo, fazendo convite especial a turistas e à população de Mossoró.

“Um espaço e uma programação pensada para comemorar, para reunir os amigos e festejar. O Natal possui essa magia de fraternidade, portanto, nossa equipe preparou uma estrutura maior, mais aconchegante, com várias atrações para o povo. Será um momento único, especial. Todos estão convidados para o período natalino em Mossoró”, destacou o prefeito Allyson Bezerra.

Idealizado pela Prefeitura de Mossoró, a “Estação Natal” fica instalada na Estação das Artes Elizeu Ventania, situada na avenida Rio Branco, Corredor Cultural, no bairro Centro.