Essência do Arrepio

Em Pauta

Começa na próxima segunda-feira, a nova temporada do programa Em Pauta, da Uern TV, produzido por estudantes do curso de jornalismo sob coordenação do professor Esdras Marchezan. O entrevistado da semana será o coordenador de imunização da prefeitura de Mossoró, Etevaldo de Lima, que falará sobre a vacinação contra a Covid-19 no município.

Toque de recolher

Por determinação do desembargador Cláudio Santos, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), não haverá toque de recolher em Natal amanhã. Domingo, a coisa volta a ser como antes, ao “novo normal”.

Exame da Ordem

A Fundação Getúlio Vargas divulga a reabertura do prazo das inscrições para a primeira fase do 32º Exame da OAB. O sistema está aberto e permanecerá disponível até 2 de maio de 2021, às 17h00min.

Poeta em isolamento

O poeta Nildo da Pedra Branca anuncia em versos que está com Covid-19. Fiquei preocupado e entrei em contato para saber notícias. Ele me respondeu que está isolado, com sintomas leves, seguindo as orientações médicas. Fico na torcida, meu amigo, certo de que tudo terminará bem.

Vou sentir saudade

Acabou o pisca-pisca do site da prefeitura de Mossoró. Uma pena! Eu entrava várias vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite, só para sentir a pulsação daquele “coração emblemático” bombeando sangue azul para as artérias da cidade. E agora, quem poderá nos defender?

Apesar desse desgosto

Vejo com satisfação o anúncio de que o município retomou a reforma – e a “modernização” – do Museu Histórico Lauro da Escóssia, fechado desde antes da pandemia. Nesse ponto, Allyson Bezerra (SD) pode encher o peito e dizer que a administração passada cochilou.

Censura escancarada

A líder indígena Sônia Guajajara vai ter de se explicar à Polícia Federal (PF) por haver criticado a falta de ação do governo Jair Bolsonaro (sem partido) no combate à pandemia e ao desmatamento ilegal. Tais omissões seriam a causa do elevado número de mortalidade indígena no Brasil.

Vacina

O governo do Estado destinou 1.038 doses de vacina contra Covid-19 da Astrazeneca, produzida no Brasil pela Fiocruz, para trabalhadores da área de segurança pública do Rio Grande do Norte. O grupo que, sem dúvida é prioritário, já havia recebido 3.118 doses da CoronaVac.

Guedes não apita

“Converso com eles [ministros] antes de tomar qualquer decisão, seja a mais simples, a mais normal. Chamo Damares e pergunto o que fazer. Paulo Guedes, na economia, quase nada falo. Temos um bom relacionamento porque eu não apito em economia e ele não apita em política”, eis o recado de Bolsonaro.

Faustão

O apresentador Fausto Silva vai assinar contrato de cinco anos com a Band. Permanecerá na Globo apenas até o final deste ano. Sabe o que isso muda em nossa vida? Necas de pitibiriba!

Açudes cheios

Os açudes Passagem e Riacho da Cruz II sangraram com as chuvas desta semana, para alegria e festa do povo de Rodolfo Fernandes. O primeiro possui capacidade para 8 milhões, 273 mil e 877 metros cúbicos e o segundo para 9 milhões 604 mil e 200.

Barragens

A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, maior do Estado, atingiu 55,34% de sua capacidade e está com 1 bilhão, 313 milhões, 212 mil e 384 metros cúbicos de água. A de Santa Cruz do Apodi, segunda maior, acumula 178 milhões, 921 mil e 150, apenas 29,83% do seu potencial hídrico.

Essência do Arrepio

Cid Augusto

E do nada, cismei que fossem Luas

Sobre mim, uma à outra em carne e verso.

Tumulto dos desejos do universo,

Confusão de três céus de bocas nuas.

Rasgavam-me em perfumes e sabores,

Floriam na saliva novas trilhas,

Lançavam-se ao País das Maravilhas

Cheirosas de prazer, gozando cores.

Depois desinventavam os sentidos,

Lambuzando de luz os meus gemidos,

Irmanadas na essência do arrepio.

Claro como a noite é Clara no escuro,

Imploro de joelhos, rezo e juro

Aos pés da poesia em pleno cio.