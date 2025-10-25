“Esse diploma é de 215 milhões de brasileiros”, diz Lula ao receber titulo de Doutor Honoris Causa na Malásia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, neste sábado (25/10), o título de Doutor Honoris Causa em Filosofia e Desenvolvimento Internacional e Sul Global concedido pela Universidade Nacional da Malásia (UKM). A homenagem reconhece a trajetória política de Lula e sua atuação em prol da inclusão social, do combate à fome e da cooperação internacional.

Recebo o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Nacional da Malásia não como um ponto de chegada, mas como um estímulo a continuar lutando por um mundo mais justo, sustentável e solidário” Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República

Durante a cerimônia, uma das muitas agendas da visita do presidente à Malásia, Lula afirmou que a honraria pertence a todo o povo brasileiro. “Recebo o título com profunda emoção e sincera gratidão. Este título é um merecido reconhecimento ao povo brasileiro. Esse diploma não é do Lula. É de 215 milhões de brasileiros”, declarou.

» Íntegra do discurso do presidente Lula

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL — De acordo com o presidente, a homenagem reafirma sua fé na educação como instrumento de emancipação e reforça a tese de que a política deve ser instrumento de transformação. “A láurea em Desenvolvimento Internacional e o Sul Global que recebo confirma minha convicção de que o papel da política é enfrentar as desigualdades, dentro dos países e entre eles. A política se constrói no dia a dia das salas e dos corredores das universidades. As ideologias que pregam o racismo, o colonialismo e a misoginia não encontram respaldo no conhecimento científico. O pensamento crítico é incompatível com a miséria e com a guerra”, disse.

JUSTIÇA E IGUALDADE – Lula destacou o papel da educação em sua trajetória e no avanço do país, e ressaltou que o conhecimento é base para construir uma sociedade mais justa e igualitária. Ele lembrou que a ampliação do acesso ao ensino superior vem sendo uma das marcas essenciais de suas gestões à frente do Palácio do Planalto. “Tenho orgulho de ser o presidente que mais criou instituições de ensino técnico e superior, mesmo sem ter diploma universitário. E que abriu as portas das universidades aos filhos das classes trabalhadoras”, disse.

RECONHECIMENTO — O vice-reitor da Universidade Nacional da Malásia, Prof. Dr. Sufian Jusoh, reiterou que a homenagem simboliza o reconhecimento internacional ao legado de Lula, e destacou a contribuição do líder brasileiro para ampliar o acesso à educação a milhares de pessoas. “Ele se tornou o primeiro presidente do Brasil sem diploma universitário, mas foi, ao mesmo tempo, o presidente que criou o maior número de universidades públicas em toda a sua história. A Universidade da Malásia está realmente honrada de outorgar o título ao presidente do Brasil”, disse.

SINERGIA – O vice-reitor pontuou ainda o potencial de maior sinergia e diálogo entre as duas nações. “Essa visita não é só um marco na nossa relação duradoura, mas um novo capítulo que esperamos nos levar a maiores intercâmbios culturais e acadêmicos nos anos que estão por vir”, afirmou.

MAIS DE 30 –Ao longo de sua trajetória como líder político, Lula recebeu mais de 30 títulos de Doutor Honoris Causa de instituições acadêmicas brasileiras e estrangeiras. A mais recente antes dessa homenagem na Malásia ocorreu em junho, pela Universidade de Paris 8, na França. Ao reforçar a importância desse tipo de reconhecimento, o presidente afirmou que “recebe o título não como ponto de chegada, mas como estímulo a continuar lutando por um mundo mais justo, sustentável e solidário”.

INTERCÂMBIO – No âmbito das relações de cooperação potencializadas por essa escala no Sudeste Asiático, Lula afirmou enxergar espaço para ampliar parcerias e intercâmbios no campo acadêmico e científico. “Que o dia de hoje seja mais uma semente lançada para fortalecer os laços humanos e para inspirar as novas gerações a sonhar, a questionar e a agir. Espero que o português do Brasil possa ser ouvido nos corredores da Universidade Nacional da Malásia. E que mais professores, pesquisadores e estudantes malásios possam vivenciar as instituições de ensino brasileiras”.

SUPERAÇÃO DA POBREZA – Ao mencionar a trajetória da Malásia, o presidente apontou a importância da ação do Estado no combate à pobreza e constatou o papel dos países do Sul Global na construção de uma nova ordem internacional baseada na cooperação e no diálogo. “A Malásia também é prova de que a ação do Estado como indutor do desenvolvimento é fundamental para a superação da pobreza”, disse.

VISITA OFICIAL – Mais cedo, na abertura da visita oficial à Malásia, Lula foi recebido pelo primeiro-ministro do país, Anwar Ibrahim. O encontro em Putrajaya, onde fica a sede de governo e a residência oficial do governo malasiano, marca um novo momento nas relações bilaterais. A Malásia é um dos principais parceiros do Brasil na Ásia, com intercâmbio crescente em áreas de tecnologia e energia. O comércio bilateral somou US$ 487,2 milhões em setembro de 2025, sendo US$ 346,4 milhões em exportações brasileiras e US$ 140,9 milhões em importações.

ASEAN – A Malásia é um dos países da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), bloco econômico integrado por Brunei, Camboja, Cingapura, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Tailândia e Vietnã. Na quinta e na sexta-feira (23 e 24/10), o presidente brasileiro esteve na Indonésia para visita de Estado e encontro com empresários. Neste domingo (26), ele vai se tornar o primeiro presidente a participar de uma Cúpula da ASEAN. A visita ocorre a convite da Presidência do bloco, atualmente exercida pela Malásia. Em 25 anos, o comércio entre o Brasil e a ASEAN cresceu mais de 16 vezes, e no ano passado chegou a US$ 37,2 bilhões