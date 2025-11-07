Esquema de segurança para o Enem terá quase 1 mil policiais por dia de prova no RN

A Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) já tem definiu a operação para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 no Rio Grande do Norte. Ao todo, serão empregados 950 policiais militares em cada um dos dois dias de aplicação de provas, que acontecem nos próximos dois domingos, dias 9 e 16 de novembro.

No Estado, são 113.229 inscritos, distribuídos em 314 locais de prova em 41 cidades (10 na Região Metropolitana de Natal e 31 no interior).

Além da segurança dos funcionários que trabalharão no Enem e dos candidatos, os policiais também serão responsáveis pela guarda das provas, que serão escoltadas das agências dos Correios até as salas de aplicação.

Também fazem parte da Operação Enem 2025 a Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Científica, Guardas Municipais, Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal (STTU), Correios, Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).