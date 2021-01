Especial de Ano Novo – Bebericanto com Amós Soares

Feliz Ano Novo!

Desejo a todos, quantos minhas palavras possam alcançar, um ano próspero e de muita saúde e paz. Que nos venha o discernimento para as nossas escolhas e o sucesso nas nossas realizações. Nunca iremos esquecer o horror de 2020. Havia um patógeno tirando vidas, infelizmente (ideologias a parte) transformaram, de forma bem irresponsável, uma questão de saúde pública em uma questão política. Irei me atrever aqui e dizer, o que falou Machado de Assis, que a terra lhes seja leve.

Com isso, quero retornar ao nosso essencial e falar daquele “canto” que todos nós temos em nossos lares, reservado para bebericar, para um bom momento etílico e particular.

Sim, o bar sobre o qual conversaremos hoje é o seu bar, prezado leitor. Aquele espaço que você tem em sua casa, no seu escritório, no seu comércio, onde com responsabilidade toma-se aquela dose, ou taça, ou aquela cerveja gelada e por oportuno, é onde se aprecia o melhor tira-gosto da vida, aquele feito, com amor e muito esmero, por sua esposa, por sua mãe, seu companheiro (…). E assim, sem regra e sem excesso esse bar funciona a todo vapor e o que há de melhor é que ele é aquele “canto” onde comemoramos, durante todo o ano, tudo que se tem para comemorar entre família e amigos. Celebrar a vida é algo que foi extremamente valorizado no ano passado.

Quer sua cachaça seja a rústica e popular “Gostosinha” ou a exuberante e onerosa “Havana”, aproveite o trago, beba e seja livre, valorize os seus, quer sejam consanguíneos ou agregados; que se tire o gosto com aquele copo de caldo de feijão ou com aquela suculenta codorna, não importam as condições, o que vale é que você, bom leitor, esteja no seu bar.

Esta é a receita. Afinal, já dizia o poeta, “no bar todo mundo é igual”. Valorize cada momento neste seu “canto” magnífico e divirta-se, beba e coma, seja feliz. Fique mais com a sua família não importa a configuração da mesma, somos todos seres humanos. Se chegamos até este ponto alguns podem pensar que escrevi mais do mesmo. Que seja então, a intenção é essa.

E aí, qual é a boa?

Para 2021 a boa é curtir muito a Família!