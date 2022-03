Esgoto a céu aberto prejudica estabelecimentos do centro de Mossoró

Um esgoto que está se formando a céu aberto na rua Machado de Assis, nas proximidades da padaria Chamego Doce e da Escola Estadual Solón Moura, no centro de Mossoró, está prejudicando os moradores e empreendimentos locais. Isso porque larvas, mais conhecidas com tapurus, estão saindo do esgoto e invadindo as residências e estabelecimentos próximos ao local.

Jeane Meire possui um empreendimento na localidade e relata que, desde a semana passada, vem sofrendo com a presença das larvas no seu ambiente de trabalho. Nos últimos dois dias, a quantidade de tapurus no esgoto aumentou e, consequentemente, entrou uma quantidade maior dessas larvas no ambiente de trabalho.

“Quando chegamos no trabalho nesta terça-feira, 22, tinham muitas larvas na calçada e dentro do empreendimento. Tiramos uma quantidade grande de tapurus, alguns vivos e outros mortos, que entraram no local durante a noite. No estabelecimento ao lado, onde funciona a padaria Chamego Doce, alguém colocou areia para diminuir a incidência das larvas, fato que acabou fazendo com que muitas delas se deslocassem para o meu estabelecimento”, informou Jeane Meire.

A empresária informou ainda que foi até a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, para fazer a reclamação. “Fui pessoalmente à Secretaria e eles informaram que o atendimento deveria ser feito pelo site. Entrei no site e gerou um número de protocolo. Como não obtive retorno, liguei, informei o protocolo e eles disseram que o prazo para um fiscal comparecer no local é de 15 dias, no máximo”.

Jeane Meire informa que esse é um total descaso com a saúde pública, uma vez que se trata de um esgoto a céu aberto próximo de uma padaria e de uma escola. “Da mesma forma que essas larvas estão entrando no meu estabelecimento, podem entrar também na padaria e na escola. É fundamental que a Prefeitura tenha uma atitude sobre isso, para descobrir a procedência desse esgoto e notificar os responsáveis por despejá-lo em vias públicas”, enfatiza.

Ela comentou ainda que é comum a formação de esgoto a céu aberto no local, mas nunca tinha lidado com o aparecimento de tapurus. Informa ainda que acredita que as chuvas que estão ocorrendo com mais frequência, acabaram espalhando as larvas pela rua. “Depois da chuva dessa segunda-feira, 21, visualizamos larvas em toda a rua, mas nesta terça-feira elas já estavam concentradas na proximidade do esgoto”, explica.