Escritório do Empreendedor de Natal está funcionando temporariamente na sede da Jucern

O Escritório do Empreendedor é um projeto essencial para a desburocratização do ambiente de negócios do estado. E a Jucern está estudando parcerias que devem incrementar os serviços oferecidos. A governadora Fátima Bezerra recomendou que o EE passe a funcionar nas dependências do Sebrae-RN, no prédio da avenida Lima e Silva. A medida também trará redução de despesas com aluguel.

No momento, as futuras instalações estão passando por reparos. A expectativa é que a reforma seja concluída ainda no primeiro trimestre. Enquanto isso o atendimento ao público do Escritório do Empreendedor está sendo feito temporariamente na sede da Jucern, localizada no bairro da Ribeira, das 12h às 17h.

Todos os serviços para o processo de registro empresarial dos órgãos que compõem o Escritório do Empreendedor estão mantidos. O presidente da Jucern, Carlos Augusto Maia, destaca a importância da iniciativa: “o diálogo entre a Jucern e o Sebrae é importante, pois além de proporcionar um atendimento integrado, coloca o empreendedor em contato com outros serviços que podem somar oportunidades ao negócio”.

Os serviços próprios da Jucern seguem seu horário habitual, das 8h às 14h.

Serviços ofertados



Com uma média de dois mil atendimentos por mês, além de oferecer serviços como solicitação de alvará de funcionamento provisório e definitivo e requisição de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o EE também é um espaço no qual o empreendedor pode obter orientação e tirar dúvidas. A Junta Comercial e os demais órgãos de registro têm uma função estratégica no desenvolvimento da economia.

Estão presentes no EE os seguintes órgãos: Jucern, Receita Federal, Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária (Suvisa), Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema), Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado da Tributação (SET), Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do RN (Idiarn), Instituto de Gestão das Águas do Estado (Igarn), Secretaria de Vigilância Sanitária Municipal, Secretaria de Tributação Municipal e Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Urbanismo.