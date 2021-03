Escolas de Mossoró serão beneficiadas com internet de qualidade em projeto-piloto

A Secretaria Municipal de Educação (SME) se reuniu nesta quarta-feira (17) com representantes do Ministério da Educação para alinhar o planejamento do projeto-piloto do Programa de Inovação Educação Conectada (PIEC), da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), que tem como foco promover acesso à internet de alta velocidade, por via terrestre e satélite, e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na Educação Básica.

Segundo a secretaria 67 escolas da rede municipal de ensino de Mossoró e o Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal (NTM) serão contemplados no projeto e receberão equipamentos de acesso à internet de banda larga.

O gerente do Projeto-piloto do Programa de Inovação Educação Conectada da RNP, Anderi Amaral, se reuniu virtualmente com a secretária municipal de educação, professora Hubeônia Alencar, para repassar informações sobre o projeto em Mossoró. Também participaram da reunião a professora Cristhiane Marques, do NTM, e o professor Mauro Alexandrino, da Gerência de Planejamento e Avaliação da SME.

A parceria do MEC junto ao Centro de Inovação para Educação Brasileira (CIEB) foi apresentada por Alice Carraturi, consultora de Tecnologia Educacional que expôs os objetivos e metas da assessoria que dará as secretarias de educação no processo de transformação das escolas em Escolas Conectadas nos próximos dois anos.

O projeto-piloto integra as ações dos Programas de Inovação Educação Conectada, do Ministério da Educação, e Nordeste Conectado, do Ministério das Comunicações e está sendo implantado em seis redes municipais, integrantes de quatro redes estaduais de ensino básico, e se estenderá pelos próximos dois anos. As cidades e estados envolvidos são: Mossoró e Caicó, no Rio Grande do Norte; Juazeiro (BA), Campina Grande (PB), Caruaru (PE), Petrolina (PE), Bahia, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

“Estamos trazendo para Mossoró internet de qualidade, de banda larga, wi-fi com todo o processo de instalação, vistoria e acompanhamento feito pela RNP. Vamos nos responsabilizar pelo recebimento e guarda dos equipamentos. A logística de instalação e levar os equipamentos até as escolas será da empresa contratada pela RNP”, explicou a secretária Hubeônia Alencar.

Segundo o gerente do projeto, a importação dos equipamentos está em andamento. Cerca de quatro toneladas de equipamentos devem ser enviadas de Miami (EUA) para o Brasil ainda nesta semana. A previsão é que a carga chegue em abril e logo depois os equipamentos sejam encaminhados aos municípios e estados participantes via transporte terrestre. Os equipamentos fabricados fora do Brasil possuem tecnologia que impede uso fora do ambiente escolar para evitar desvios e furtos.

“Vamos fazer até uma campanha educativa nesse sentido, porque as escolas beneficiadas com essa internet de qualidade, inclusive, as escolas podem funcionar como ponto de acessibilidade da própria comunidade que vai está no seu entorno, avisamos que o sistema de inteligência desse equipamentos só funciona dentro da própria rede RNP. Não adianta furtar esses equipamentos porque eles não terão nenhuma serventia fora desse espaço que serão instalados”, afirmou a secretária de educação.

Além das escolas, uma das ações previstas no projeto é levar internet de qualidade e gratuita para cinco praças de cada município participantes dentro da iniciativa do Nordeste Conectado. “Em um segundo momento desse projeto, nós teremos ainda na segunda etapa algumas praças públicas que vão receber antenas e funcionarão como ponto de conectividade na cidade”, destacou Hubeônia Alencar.