Escola Nacional de Defesa do Consumidor abre inscrição para 16 cursos online

Nesta quinta-feira (9), a Escola Nacional de Defesa do Consumidor abriu as inscrições para 16 cursos on-line e gratuitos. Cidadãos com mais de 16 anos podem fazer a sua inscrição no site da Escola até dia 3 de maio.

A iniciativa é da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e oferece os cursos “Planejar para realizar Sonhos”, “Dominando emoções e criando novos hábitos”, “Crimes contra as Relações de Consumo”, “Consumo Seguro e Saúde”, entre outros.

Um dos principais objetivos da Escola Nacional de Defesa do Consumidor é aprimorar a qualidade da assistência aos consumidores, além de proporcionar o fortalecimento da estrutura nacional de defesa do consumidor.

Fonte: Brasil 61