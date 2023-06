Escola de Música da Uern oferta 84 vagas em cursos livres

AGECOM/UERN

A Escola de Música D’alva Stella Nogueira Freire da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) está ofertando 84 vagas para novos(as) alunos(as) em seis cursos livres. As inscrições podem ser feitas, de forma online, até a próxima quarta-feira, 07.

Há vagas nos cursos de prática de conjunto para metais (trompete, trompa, trombone, bombardino e tuba), prática de conjunto em saxofone/clarinete, rearmonização no contexto da música popular, grupo de violões, piano intermediário e prática de conjunto em violão popular.

O critério de seleção para o preenchimento das vagas será a ordem de inscrição do(a) candidato(a) nos dias e horários estabelecidos em edital. A lista com os(as) selecionados(as) será divulgada no dia 08 de junho.

Será cobrada uma taxa única de matrícula no valor de R$ 100,00.

No Edital Nº 03/2023 é possível conferir as normas da seleção, bem como os dias, horários e vagas em cada um dos cursos ofertados. Uma errata ao Edital Nº 03/2023 corrigiu a menção ao número de vagas ofertadas.