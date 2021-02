Escola de Artes pretende retomar atividades ainda este ano

Nesta sexta-feira (05), a Secretaria Municipal de Cultura se reuniu com servidores efetivos da Escola de Artes para planejar atividades voltadas para 2021 e meios de retomar as ações no equipamento cultural.

A Escola de Artes de Mossoró oferta cursos destinados às pessoas de 6 a 70 anos de idade. São cerca de mil alunos matriculados todos os anos que se dividem entre os núcleos de dança, música, artes visuais e artes cênicas.

“Estamos nos reunindo para planejar e debater propostas para retomada das atividades na Escola de Artes visando o ano letivo de 2021. Além disso, aproveitamos o momento para apresentar nossa proposta de trabalho para os servidores”, disse Etevaldo Almeida, secretário municipal de Cultura.

A Secretaria Municipal de Cultura projeta para o primeiro semestre o início do ano letivo. “Estamos nos debruçando sobre os dados visando à elaboração de edital para contratação de professores, com possibilidade de iniciar o processo de matrículas no mês de março, e em abril, o início das aulas”, destacou Etevaldo Almeida.

A conclusão do projeto político-pedagógico da Escola de Artes também foi debatida na reunião. Considerando a pandemia do Covid-19, a equipe ainda discutiu alternativas que possibilitem retomar as atividades, seja de modo presencial ou remoto.