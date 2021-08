Escola de Artes de Mossoró oferta mais de 400 vagas em 13 cursos

A Escola de Artes de Mossoró abrirá 410 vagas em 13 cursos nas áreas de teatro, música, dança e artesanato no segundo semestre deste ano. Os agendamentos para realização das matrículas iniciam no próximo dia 2 de agosto. Já as aulas serão iniciadas na segunda quinzena de agosto. Inicialmente, as aulas serão remotas com previsão de retomada para modalidade presencial após professores concluírem a vacinação contra a Covid-19.

As vagas são para os seguintes cursos: Teatro, Teatro infantil, Violão infantil, Técnica Vocal para Cantores, Melhor Canto, Violão (Iniciantes), Prática Instrumental (Iniciantes), Flauta (Iniciantes), Saxofone (Iniciantes), duas turmas de Artesanato, Taekwondo e Introdução ao audiovisual. Podem participar dos cursos pessoas a partir dos sete anos de idade.

“Vai ser a mesma sistemática do início do primeiro semestre. Nós temos vagas disponíveis para 13 cursos. Desse total, 410 vagas para o segundo semestre. Fiz uma consulta com professores da nossa escola para ver qual era a necessidade de se montar turmas e completar turmas que estivessem faltando. Eles passaram essa demanda e nós estamos abrindo as vagas para o segundo semestre”, explicou o diretor da Escola de Artes de Mossoró, Thiago Bento.

Interessados nos cursos ofertados pela Escola de Artes devem ligar para o telefone 3315-4963, fazerem o agendamento do dia e horário para realizarem a matrícula. O período de agendamento será de 2 a 9 de agosto, das 8h às 17h. Já a efetivação presencial das matrículas ocorrerá entre os dias 9 e 13 de agosto.

Há cursos com ofertas de vagas para os turnos da manhã, tarde e noite. “Vamos receber as ligações dos interessados nos cursos. A pessoa liga, diz o curso que tem interesse, agendamos o dia e o horário para comparecer à escola para efetivar sua matrícula. A partir dos sete anos de idade podem participar dos cursos”. Informou o diretor.

CURSOS

Teatro: 5 vagas

Teatro infantil: 40 vagas

Violão infantil: 30 vagas

Técnica Vocal para Cantores: 30 vagas

Melhor Canto: 30 vagas

Violão (Iniciantes): 40 vagas

Prática Instrumental (Iniciantes): 20 vagas

Flauta (Iniciantes): 20 vagas

Saxofone (Iniciantes): 20 vagas

Artesanato: 60 vagas

Introdução ao audiovisual: 20 vagas

Taekwondo: 35 vagas