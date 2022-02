Escola de Artes abre mais de 600 vagas para 15 cursos

A Escola de Artes de Mossoró está disponibilizando 646 vagas para alunos novatos, que poderão realizar 15 modalidades de cursos. As matrículas já estão abertas e as aulas começam na próxima segunda-feira, 07. O período de 1º a 15 de fevereiro será destinado à renovação de matrículas; já a matrícula de alunos novatos acontecerá de 16 a 28 de fevereiro.

No caso dos alunos novatos, para a efetivação da matrícula, os interessados precisam apresentar presencialmente cópias do CPF, RG e do comprovante de residência. A Escola de Artes está localizada na avenida Alberto Maranhão, s/n, bairro Bom Jardim.

A renovação de matrículas e a inscrição de alunos novatos vão acontecer de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h. A Escola de Artes disponibiliza telefone para mais informações: 3315-4963.

A Escola de Artes explica que os interessados nas modalidades de música terão que possuir o instrumento referente ao curso e, de modo geral, o aluno que faltar a três aulas consecutivas sem apresentar justificativa terá sua vaga destinada para outro interessado, que estará em uma lista de espera. Todos os cursos serão ministrados presencialmente, exceto as aulas da professora Cláudia Max, que acontecerão em formato virtual.

Confira a lista dos cursos e do número de vagas disponíveis:

Curso de teatro infantil – professora Leidiany Medeiros: 28 vagas

Curso de teatro infantil – professora Luciana Duarte: 6 vagas

Curso de teatro juvenil – professora Luciana Duarte: 10 vagas

Curso de teatro performático – professora Luciana Duarte: 7 vagas

Curso de musicalização infantil – professor Luiz Fernandes: 40 vagas

Curso de bateria infantil – professor Luiz Fernandes: 4 vagas

Curso de violão infantil/juvenil e adulto – professores Luiz Fernandes e Vladenilson Alves: 180 vagas

Curso de violão e Gruveart infantil – professores Luiz Fernandes: 40 vagas

Curso de técnica vocal para cantores a partir de 16 anos – professora Cláudia Max: 60 vagas

Melhor canto (para pessoas da terceira idade – 60 anos) – professora Cláudia Max: 30 vagas

Curso de acordeom juvenil/adulto – professor Cláudio Henrique: 15 vagas

Curso de flauta transversal juvenil/adulto – professor Marcondes Menezes: 10 vagas

Curso de prática instrumental juvenil/adulto – professor Marcondes Menezes: 20 vagas

Curso de saxofone adulto – professor Marcondes: 20 vagas

Oficinas de pífano juvenil/adulto – professor Marcondes: 20 vagas

Aula de capoeira infantil/adulto – professor Diego Leão: 30 vagas

Aula de capoeira só para mulheres (juvenil/adulto) – professora Clineide Kely: 30 vagas

Aulas danças urbanas/break infantil/adulto: 36 vagas

Aula de taekwondo – freestyle infantil/juvenil/adulto: 40 vagas

Artesanato adultos – professora Simey Nascimento: 20 vagas