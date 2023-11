Escola de árbitros do RN publica edital para curso de formação em árbitros de futebol

A Escola de Formação de Árbitros de Futebol do RN (EFAF-RN) publicou edital nesta segunda-feira (30) para o Curso de Formação de Árbitros de Futebol. O curso é destinado a pessoas de ambos os sexos, e aberto a todos os interessados em aprimorar os conhecimentos na área, desde árbitros que atuam no futebol amador, técnicos de futebol e profissionais de educação física, até cronistas esportivos, jornalistas especializados, e todos que buscam qualificação profissional no que se refere ao conhecimento das regras de futebol e suas diretrizes.

A participação no curso não garante vaga no quadro de arbitragem do RN ou da CBF. Para quem desejar ingressar no quadro profissional da Comissão de Arbitragem de Futebol do RN (CEAF-RN) os requisitos específicos estabelecidos pelas entidades serão descritos em editais voltados para este fim.

O início do curso está previsto para janeiro de 2024, com duração mínima de seis meses. As aulas acontecerão no período noturno, no formato semipresencial, com aulas teóricas nas terças e quintas, e aulas práticas aos sábados. Serão disponibilizadas 50 vagas para o módulo presencial e vagas ilimitadas para o módulo online. Entre os requisitos estão a idade mínima de 17 anos e ensino médio completo ou a completar em 2024.

Para participar, será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$180. A mensalidade será de 6x R$380 com desconto de 20% para pagamentos em dia.

As inscrições estão abertas por meio de formulário disponível no site. A ficha preenchida e a documentação necessária deverão ser enviadas para o e-mail [email protected]. O edital completo, com documentação necessária e estrutura curricular do curso, entre outros detalhes, estão disponíveis no site.

Maiores informações no telefone (84) 99955.0619 ou (84) 99208.0484 ou na Escola de Árbitros na sede da FNF.

Clique e confira:

EDITAL 001/23 – Curso para Formação de Árbitros



FICHA DE INSCRIÇÃO