“Escândalo”: imprensa internacional repercute derrota da Seleção Brasileira
Virada histórica do Japão sobre o Brasil foi destaque em alguns jornais do exterior
CNN Brasil
A derrota de virada do Brasil para o Japão, nesta terça-feira (14), chamou a atenção da imprensa internacional.
Jornais de diversos países destacaram o resultado histórico conquistado pelos asiáticos. Esta é a primeira vez que o Japão vence o Brasil em 14 jogos desde 1989.
Para o “Diário Olé”, da Argentina, a virada japonesa “abalou o Brasil meses antes da Copa do Mundo de 2026”.
Em Portugal, o jornal “A Bola” classificou a virada sofrida pela Seleção Brasileira como “escândalo”. Já o “Record” falou em resultado “surpresa”.
Jornal A Bola sobre derrota do Brasil para o Japão • Reprodução/A Bola
O espanhol “Marca” destacou a vitória “épica” do Japão. Para o periódico, a Seleção Brasileira “voltou à realidade” após a celebração da goleada de 5 a 0 sobre a Coreia do Sul.
Ainda na Espanha, o “AS” falou em “desastre” para o Brasil e “noite trágica” para o zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro.