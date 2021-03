Ernesto Araújo pede demissão do Ministério das Relações Exteriores

Pressionado por várias frentes, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo comunicou que ainda nesta segunda-feira (19), oficializará junto ao presidente Jair Bolsonaro a sua demissão ao cargo.

O ministro vinha sendo recebendo críticas do Congresso, do Senado e do próprio Centrão, que já havia pedido a sua cabeça ao presidente, alegando que o ministro havia perdido a capacidade de diálogo com outros países e que ele estaria criando obstáculos para a compra de vacinas da China e da Índia.

Neste domingo (18), o ministro havia se envolvido num bate-boca virtual com a senadora Kária Abreu (PP/TO). Em seu Twitter, Ernesto publicou: ““Em 4/3, recebi a senadora Kátia Abreu para almoçar no MRE. Conversa cortês. Pouco ou nada falou de vacinas. No final, à mesa, disse: ‘Ministro, se o senhor fizer um gesto em relação ao 5G, será o rei do Senado’. Não fiz gesto algum”.

Em resposta, Kátia Abreu classificou o ministro de “covarde” e disse que o Brasil não poderia mais “ter a face de um marginal”. O Senado já cogitava fazer um pedido de impeachment do ministro nesta segunda, mas foi surpreendido pelo seu pedido de demissão.