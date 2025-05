Equipe de jovens cientistas mossoroenses é premiada nos EUA

Um projeto científico que nasceu em uma escola estadual aqui de Mossoró ultrapassou fronteiras. Realizado por estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho, em parceria com o Laboratório de Biotecnologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), o projeto “Potencial antimicrobiano do extrato hidroalcoólico da Myracrodruon urundeuva (aroeira)” foi premiado na maior feira internacional de Ciências e Engenharia para estudantes do Ensino Médio no mundo: a Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) 2025, realizada nos dias 15 e 16 de maio, em Ohio, nos Estados Unidos.

A equipe é composta pelos estudantes Rita Izabely Lopes Costa, Otávio da Costa Nogueira e Gabriel Lopes Fernandes Filho, coordenado pelos professores Michael Pratini e Douglas Arenhart França. Para a equipe, foi uma satisfação ter esse reconhecimento. “É muito incrível saber que trabalhos feitos em uma escola no interior do Rio Grande do Norte conseguem realizar trabalhos tão bons, ao ponto de serem selecionados para ir para a ISEF. E chegar lá nos Estados Unidos competindo, levando o nome de Mossoró, da nossa escola, da nossa Direc, do nosso Estado, foi algo muito gratificante”, afirmou o professor Michael Pratini.

A realização desse projeto foi possível, também, graças ao apoio e supervisão da professora Regina Marques, do curso de Ciências Biológicas da Uern, que orientou todo o trabalho de experimentação e análise de dados.

Sobre o evento

Organizada anualmente pela Society for Science, a ISEF é a maior feira internacional de ciências para estudantes pré-universitários, reunindo jovens cientistas de diversos países para apresentarem projetos inovadores em áreas como biologia, engenharia, ciência da computação, ciências sociais, física, entre outras. Este ano, a ISEF reuniu mais de 1.600 jovens de cerca de 60 países, e distribuiu cerca de US$ 9 milhões em prêmios.

Os jovens cientistas potiguares foram selecionados para o evento após os resultados obtidos na 23ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE). Além dos mossoroenses, a delegação brasileira nos Estados Unidos contou com outros 12 estudantes, vindos de escolas do Ceará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins. No total, o Brasil conquistou cinco prêmios.

Blog Saulo Vale