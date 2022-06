Equipamentos do Corredor Cultural são entregues nesta quinta-feira, 2

Ocorre nesta quinta-feira, 2, a entrega das obras realizadas em equipamentos públicos localizados no Corredor Cultural, na avenida Rio Branco. Na ocasião, será realizada uma solenidade para a entrega da Praça da Convivência, Memorial da Resistência de Mossoró e do Teatro Municipal Dix-huit Rosado.

Em alguns equipamentos, a Prefeitura de Mossoró realizou uma reforma estrutural completa, como é o caso da Praça da Convivência, e em outras, foi feita uma revitalização na área externa, como é o caso do Teatro Dix-huit Rosado. Na Praça da Convivência, esta foi a primeira grande reforma do equipamento desde 2008, ano de sua inauguração.

Entre os principais pontos da obra estão: substituição do piso; adequações de acessibilidade; revisão das instalações hidrossanitárias; reparo e substituição de manta em reservatórios; reforço das estruturas de concreto armado; recomposição das louças, divisórias e esquadrias nos banheiros.

Na Praça de Convivência também foi realizada a revisão das instalações elétricas; revisão de cobertura; recomposição do piso da calçada; substituição do piso tátil; pintura externa geral. Além disso, foram realizados reparos na parte interna dos quiosques, contemplando recomposição de pontos elétricos, esquadrias, gesso e pintura.

No Memorial da Resistência de Mossoró (MRM), as obras garantem infraestrutura adequada com plenas condições para receber turistas e população local. O espaço conta fatos históricos da nossa cidade, com destaque para a resistência do povo de Mossoró ao bando de Lampião, em 1927.

O local passou por obras com os seguintes serviços: reforma do piso de passeio; substituição dos painéis históricos; revisão de toda instalação elétrica; substituição de todas as luminárias externas e internas; adequação às normas de acessibilidade; revitalização das paredes em tijolos aparentes.

Também foi realizada a recomposição de assentos; reforma dos banheiros com substituição de todo revestimento, louças e revitalização das portas; substituição de aparelhos de ar-condicionado da sala de exposição; substituição de piso em madeira do mirante; pintura; arborização.

O Teatro Municipal Dix-huit Rosado, um dos principais palcos culturais e artísticos do Rio Grande do Norte, também foi contemplado com as obras de reforma e modernização. O equipamento público recebeu obras após quase duas décadas desde sua inauguração. Uma ampla reforma que incentiva o desenvolvimento da arte e cultura, atendendo um antigo pleito da classe artística.