Equidade de Gênero na Ciência é tema da edição 2023 do Semic

A vigésima nona edição do Seminário de Iniciação Científica (SEMIC) da Universidade Federal Rural do Semi-árido (Ufersa) será realizada entre os dias 5 e 8 de dezembro nos quatro campi da instituição. A programação deste ano terá como tema “A Equidade de Gênero na Ciência”, e contará com a apresentação de mais de 300 trabalhos, além de momentos de formação.

A programação reúne apresentações de trabalhos e formações.

A proposta do evento é divulgar a produção científica dos estudantes de graduação sob orientação dos docentes da Universidade. As pesquisas participantes visam o crescimento e desenvolvimento do semiárido brasileiro de forma sustentável, trazendo mais qualidade de vida à população.

O Programa de Iniciação Científica contempla o PIBIC/CNPq, o PICI-UFERSA, o PIBIC/Ações Afirmativas, o PIBITI (CNPq e UFERSA) e o Programa Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC). Neste ano, juntamente com a apresentação dos trabalho, a programação inclui a realização de minicursos direcionados aos bolsistas de pesquisa.

O seminário é promovido pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPPG), que buscou incentivar a interiorização da Iniciação Científica. A apresentação dos trabalhos nos próprios campi é considerada um primeiro passo para o fortalecimento da iniciação científica fora de sede.

As inscrições para os minicursos podem ser realizadas aqui, por meio de um formulário online

Para dúvidas, mais informações e correções da programação, enviar e-mail para [email protected].