Entre o brilho e a espera: Mossoró gasta milhões com Natal enquanto pacientes aguardam atendimento

Longe de ser prioridade na gestão do prefeito Allyson Bezerra, a saúde pública de Mossoró segue em colapso. A população enfrenta dificuldades crescentes para conseguir atendimento básico e cirurgias, que acumulam uma fila de espera superior a duas mil pessoas.

O cenário é de agonia e descaso. Muitos pacientes aguardam há mais de um ano por um procedimento cirúrgico, enquanto a Secretaria Municipal de Saúde solicitou ao Conselho Municipal de Saúde mais seis meses de prazo para tentar reduzir a fila.

Enquanto isso, o prefeito — já de olho na disputa pelo Governo do Estado — mantém um ritmo de gastos milionários com eventos e festas, o que causa indignação entre os mossoroenses. Um exemplo recente é o investimento de R$ 1.755.000,00 destinado à decoração natalina da cidade. O contrato foi firmado novamente com a empresa Castro Rocha LTDA, responsável pela produção, montagem e desmontagem das estruturas que enfeitam Mossoró no período natalino.

Para o conselheiro municipal de saúde, Luiz Avelino da Silva, a situação é revoltante e escancara a falta de prioridade da atual gestão.

“Com certeza, a saúde não é prioridade, está em terceiro plano. Eles dizem que não têm quinhentos reais para pagar uma anestesia, mas têm mais de um milhão para contratar um cantor”, critica Avelino.

A fala resume o sentimento de boa parte da população: enquanto as luzes do Natal brilham, a saúde de Mossoró continua no escuro, com milhares de pessoas aguardando por atendimento digno e eficaz.