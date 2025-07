Entidade global anuncia testes coletivos para identificar superdotados em 30 cidades brasileiras entre julho e agosto

– A Associação Mensa Brasil, entidade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais no País e representante oficial da Mensa Internacional, principal organização de alto QI do mundo, acaba de anunciar o calendário de julho e agosto para a realização dos testes coletivos com o objetivo de identificar pessoas com inteligência muito acima da média. No total, serão 30 cidades contempladas, de 16 estados, neste mês.

Os testes acontecem no dia 12/7, no Rio de Janeiro (RJ) e em Timóteo (MG). No dia 19/7, seguem para Campo Grande (MS), Rio de Janeiro (RJ) novamente e Salvador (BA). Já em 26/7, serão realizados em Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Fortaleza (CE), Indaiatuba (SP), Limeira (SP), Londrina (PR), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN), Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro – Zona Norte (RJ), Santos (SP), São Carlos (SP), São José do Rio Preto (SP), São Paulo (SP) e Vila Velha (ES).

Em agosto, os exames acontecerão nas seguintes cidades: no dia 2, em Curitiba (PR), Pouso Alegre (MG) e São José dos Campos (SP); no dia 9, em Campinas (SP), Goiânia (GO) e Recife (PE); no dia 23, em Piracicaba (SP) e no Rio de Janeiro – Gávea (RJ); e no dia 30, em Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Itajubá (MG), Jundiaí (SP), Rio de Janeiro – Zona Norte (RJ) e São Paulo (SP).

Os testes são destinados às pessoas com 17 anos ou mais e que estejam cursando ou que tenham cursado o ensino superior, ainda que incompleto. O local e horário são informados de maneira individual e privada aos inscritos. Os testes são feitos de forma presencial, com o acompanhamento de um profissional de psicologia, conforme diretrizes do Conselho Federal de Psicologia (CFP).

Segundo Carlos Eduardo Fonseca, presidente da Associação Mensa Brasil, “identificar pessoas com inteligência acima da média é uma ferramenta fundamental para ajudar o Brasil a desenvolver políticas públicas nas áreas de superdotação/altas habilidades e educação inclusiva, que hoje não alcançam a população a ser atendida. Se cerca de 5% da população é superdotada e menos de 39 mil têm atendimento na educação escolar, por exemplo, significa que o Brasil falha em identificá-los”, explica Fonseca.

“Trazer esse problema para o debate público é imprescindível para alcançarmos o pleno atendimento dos direitos de indivíduos com alta inteligência. A Mensa tem papel fundamental neste trabalho, no sentido de contribuir com processos de identificação e proporcionar ambientes que ajudem no desenvolvimento de potenciais de seus membros”, observa o presidente da entidade.

A Mensa Brasil recomenda aos governos brasileiros a adoção de sistema nacional estruturado de avaliação da inteligência de crianças matriculadas nos ensinos infantil e fundamental, tanto nas instituições de ensino públicas quanto nas privadas. Esta medida já é aplicada em diversos países, com resultados importantes e positivos. Na visão da entidade, este modelo serviria de base para a ampla identificação dos chamados superinteligentes, ainda nos primeiros anos de escolarização, contribuindo para um melhor direcionamento, desenvolvimento e aproveitamento dos potenciais intelectuais no Brasil, contribuindo para a evolução destes indivíduos e beneficiando a sociedade brasileira.

Atualmente, a associação possui cerca de 5,1 mil brasileiros com superdotação/altas habilidades identificados no território nacional, incluindo cerca de 2 mil crianças e adolescentes e 3,1 mil adultos mapeados.

Serviço

Teste de admissão e avaliação de alto QI da Associação Mensa Brasil

OBS – Local e horário são informados de maneira privada aos inscritos

Testes coletivos:

12 de julho

Rio de Janeiro – RJ

Timóteo – MG

19 de julho

Campo Grande – MS

Rio de Janeiro – RJ – Gávea

Salvador – BA

26 de julho

Belo Horizonte – MG

Brasília – DF

Cuiabá – MT

Fortaleza – CE

Indaiatuba – SP

Limeira – SP

Londrina – PR

Maceió – AL

Manaus – AM

Natal – RN

Ribeirão Preto – SP

Rio de Janeiro – RJ – Zona Norte

Santos – SP

São Carlos – SP

São José do Rio Preto – SP

São Paulo – SP

Vila Velha – ES

2 de agosto

Curitiba – PR

Pouso Alegre – MG

São José dos Campos – SP

9 de agosto

Campinas – SP

Goiânia – GO

Recife – PE

23 de agosto

Piracicaba – SP

Rio de Janeiro – RJ – Gávea

30 de agosto

Florianópolis – SC

Fortaleza – CE

Itajubá – MG

Jundiaí – SP

Rio de Janeiro – RJ – Zona Norte

São Paulo – SP

Para inscrições, acesse o website: http://www.mensa.org.br/

Sobre a Associação Mensa Brasil

Fundada em 2002, a Associação Mensa Brasil é a afiliada brasileira oficial da Mensa Internacional, a maior, mais antiga e mais prestigiada organização de alto quociente de inteligência (QI) do mundo. Ela congrega pessoas com altas capacidades intelectuais, tendo como único requisito de ingresso possuir QI igual ou acima de 98% da população em geral, comprovado por teste padronizado de inteligência. A entidade representa e mobiliza seus associados, com foco em três objetivos principais: (i) identificar e promover a inteligência humana em benefício da humanidade; (ii) estimular pesquisas sobre a natureza, características e usos da inteligência; e (iii) prover um ambiente intelectual e socialmente estimulante para seus associados.

Sobre a Mensa Internacional

Fundada em 1946, no Reino Unido, a Mensa Internacional é a maior, mais antiga e mais prestigiada organização de pessoas com alta inteligência do mundo. Foi criada com o objetivo de promover a inteligência como ferramenta estratégica para o desenvolvimento e a evolução da humanidade. A palavra Mensa significa “mesa”, em Latim, em referência à natureza de mesa-redonda da organização, representando a união de iguais, impendentemente de características como etnia, cor, credo, nacionalidade, idade, visão política, histórico educacional ou socioeconômico.

Para mais informações, contatar:

Thiago Nassa (MTb. 30.914)

TOTUM Comunicação

(11) 99544 4954