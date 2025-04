Entenda o que falta para Dorival Júnior ser o novo técnico do Corinthians

CNN Brasil

O Corinthians está próximo de anunciar a contratação de Dorival Júnior como novo treinador. Após dizer “sim” ao projeto, agora apenas detalhes burocráticos separam o ex-técnico da Seleção Brasileira do clube do Parque São Jorge.

As conversas estão em estágios avançados, já que o treinador aprovou todo o projeto esportivo do Timão, apresentado presencialmente por Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube, em Florianópolis.

Agora, um último encontro com Soldado acontece nesta quarta-feira (23). Nele, detalhes como tempo de contrato, cláusulas, salários e possíveis gatilhos financeiros por metas serão discutidos.

Mesmo com estes detalhes pendentes, o Timão segue confiante na contratação de Dorival. O treinador é esperado na Neo Química Arena nesta quinta-feira (24), quando o Corinthians recebe o Racing-URU pela Copa Sul-Americana.

Único alvo da diretoria do Corinthians

Se não fechar com Dorival, fato que parece extremamente improvável no momento, os dirigentes do Timão precisarão reagrupar e buscar um novo nome. O ex-treinador da Seleção é o plano A, B, C e D do Corinthians no momento.