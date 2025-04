Entenda como assistentes virtuais podem facilitar sua rotina

A ascensão meteórica das Inteligências Artificiais dominou não somente a internet, o mundo do trabalho, o modo de obter informação, a criação, entre outros vários ramos de atividade humana, mas também a forma como as pessoas interagem com suas casas e suas rotinas. A integração das IAs com assistentes virtuais automatizou diversas atividades e vem ganhando cada vez mais espaço.

As diferentes assistentes disponíveis no mercado

Entre elas, muitas ficaram bastante famosas, como o caso da Alexa, a IA da Amazon. O que no início era apenas uma caixa de som inteligente evoluiu para uma assistente virtual capaz de responder a diversos comandos de voz, como tocar músicas, ler notícias, criar lembretes, fazer traduções e também acionar diversos dispositivos da casa, tornando-a inteligente.

Contudo, não é a única. Várias empresas de tecnologia lançaram suas próprias assistentes virtuais para tentar também ganhar esse mercado promissor. O Google, com o Google Assistant, lançou o que é hoje considerado uma das IAs mais avançadas disponíveis. Lançada em 2016, suporta vários dispositivos, controle por voz e ajuda o usuário com lembretes, traduções, entre muitas outras coisas.

Usuários da Apple também têm a sua assistente, a Siri. Igualmente capaz de reconhecer comandos de voz, pode controlar músicas, traçar rotas, fazer chamadas, enviar mensagens, configurar lembretes e muito mais. Tem integração com iPhone, iPad, Mac e Apple Watch.

Vantagens das assistentes virtuais

As maiores vantagens das assistentes virtuais certamente são sua prontidão e disponibilidade contínua. Afinal, basta chamá-las, que elas prontamente realizam o comando solicitado. Em questões do dia a dia, isso faz com que não seja necessário parar a tarefa atual para realizar alguma outra. Basta chamar a assistente virtual, e ela realiza a ação desejada.

Como exemplos, podemos citar a função de checar a agenda de compromissos enquanto está em uma reunião, apontar uma relação de itens para fazer uma lista de compras enquanto confere a despensa, ou até mesmo fazer uma lista de itens necessários para levar em viagens.

Além disso, as assistentes virtuais podem manter o usuário informado, com notícias e atualizações sobre o clima. Tudo isso enquanto toca a playlist favorita ou mesmo cria novas ao explorar outros horizontes musicais, por meio da Inteligência Artificial. Afinal, as assistentes aprendem com o usuário por usarem algoritmos de aprendizado de máquina.

São também aliadas do trabalho e da produtividade, uma vez que são capazes de organizar compromissos, eventos e enviar alertas com antecedência para o usuário, ao mesmo tempo que garantem a funcionalidade da casa ou do escritório, podendo fechar as cortinas, acender as luzes, ligar os aparelhos, regular o ar-condicionado, trancar as portas e muito mais.

Desta forma, a tecnologia das assistentes virtuais é um grande auxílio para a automação de tarefas, da casa e, por consequência, da rotina do usuário. Com tempo e uso, a assistente fica ainda mais a caráter do usuário. No mais, é uma ótima ferramenta no sentido de acessibilidade. Ainda que seja totalmente dependente de uma conexão de internet, possui muito mais benefícios do que desvantagens.