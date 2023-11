Enorme tempestade solar pode desligar a internet por meses em 2024

O professor Peter Becker, da Universidade George Mason (Virgínia, EUA), responsável por desenvolver sistemas de alerta sobre atividades solares que possam prejudicar a tecnologia do mundo, apontou o que considera um “apocalipse da internet” em 2024. De acordo com ele, uma enorme tempestade solar pode afetar todo o planeta.

“A Internet atingiu a maioridade numa época em que o sol estava relativamente calmo e agora está entrando numa época mais ativa”, disse ele, conforme o site Insider Paper.

Segundo o cientista, esta é a primeira vez na história que houve uma convergência entre o aumento da atividade solar com a dependência da internet pelo ser humano. Segundo o Centro de Previsão do Clima Espacial da NOAA, o Ciclo Solar 25 – que prevê uma supertempestade solar – deve ocorrer antes do previsto.

Imagem sol tempestade solar

Inicialmente, estudos mostravam que uma atividade solar desse tamanho aconteceria somente em julho de 2025. Mas Becker sugere que a fase mais intensa da tempestade será no ano que vem, ainda de acordo com o jornal.

Tempestade solar

A princípio, o cientista diz que a ejeção de massa coronal do Sol em decorrência da tempestade solar pode se dirigir a outra direção do espaço. Se vier à Terra, contudo, “nos dá cerca de 18 a 24 horas de aviso antes que essas partículas cheguem” ao planeta e “comecem a mexer com o campo magnético”.

Além da internet, a rede elétrica, os cabos de fibra ótica, sistema de navegação como GPS, satélites e equipamentos de comunicação podem sofrer danos que não devem ser reparados por meses.