Enfermeiros vão à Governadoria e discutem decisão que impede greve

Tribuna do Norte

Os trabalhadores da enfermagem do Rio Grande do Norte realizam nesta segunda-feira (3) uma assembleia com o objetivo de discutir sobre a decisão que impede a greve da categoria no Estado pela implantação do piso salarial da enfermagem. A reunião teve início em frente ao Walfredo Gurgel e terá continuidade na sede da Governadoria. Em resposta à TRIBUNA DO NORTE, o Sindicato dos Servidores em Saúde do RN (Sindsaúde/RN) confirmou que a entidade foi intimada pela Justiça nesta manhã para suspender a greve inicialmente prevista para esta segunda e vai decidir junto aos trabalhadores quais medidas serão tomadas.

Na noite do último domingo (2), o Governo do Estado entrou com um mandado de segurança na Justiça, contra o Sindicato dos Servidores em Saúde do RN (Sindsaúde RN) e o Sindicato dos Enfermeiros do RN (Sindern) para suspender a greve. Segundo o SindSaúde/RN, o descumprimento da medida pode acarretar multa diária de R$ 10.000 com limite de até R$ 200.00.

O presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Norte (Sindern), Luciano Cavalcanti, confirmou que a entidade também foi notificada pela justiça nesta manhã e que irá manter a participação na assembleia prevista junto ao SindSaúde. Ele afirmou, ainda, que o Sindern vai entrar com uma medida cautelar na justiça contra a decisão do Governo e recomendar aos enfermeiros o cumprimento inicial do mandado.

Julgamento do piso salarial no STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, na noite desta sexta-feira (30), o julgamento sobre a validade do pagamento do piso salarial nacional para os profissionais de enfermagem. A maioria dos ministros votou a favor do pagamento conforme a lei para os profissionais que são servidores públicos da União, de autarquias e de fundações públicas federais.

O piso também fica valendo para servidores públicos dos estados e municípios e do Distrito Federal, além dos enfermeiros contratados por entidades privadas que atendam 60% de pacientes oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS). Será admitido o pagamento do piso proporcional à jornada.