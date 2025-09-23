ENEM no Rio Grande do Norte: inscrições em alta e resultados acima da média

Créditos: FG Trade/ Istock

Quais são os assuntos que mais caem no ENEM? Essa deve ser uma dúvida recorrente na vida daqueles que buscam passar pelo Exame Nacional do Ensino Médio e conseguir conquistar uma vaga no ensino superior.

De fato, nas últimas duas décadas, questões como essa tornaram-se comuns, porque o ENEM consolidou-se como a principal avaliação para os brasileiros ingressarem nas universidades, a partir de programas como Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

O Rio Grande do Norte (RN), nesse contexto, segue o fluxo nacional e histórico. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o estado registrou cerca de 105 mil inscritos no ano de 2024.

Esse valor representa o maior número desde 2020. Neste ano, o movimento seguiu a mesma tendência. Os dados mais recentes divulgados pelo Inep mostraram que o RN atingiu 113 mil inscrições confirmadas para o ENEM.

Qual é o perfil dos inscritos para o ENEM no Rio Grande do Norte?

Conforme o Inep, a maioria dos candidatos inscritos para o ENEM de 2024 era formada por concluintes ou egressos da rede pública de ensino do estado. Outro ponto interessante atrelado ao perfil é que 60% dos participantes eram mulheres, reforçando a superação tradicional relacionada às performances de gênero na sociedade.

Além disso, outro traço relevante é que grande parte dos candidatos também fizeram a solicitação da isenção na taxa de inscrição, demonstrando o caráter inclusivo da avaliação, que busca garantir acesso a estudantes de baixa renda.

Em relação ao comparecimento nas datas da prova, em 2024, a taxa de abstenção no Rio Grande do Norte foi de, aproximadamente, 30%. É importante enfatizar que, no geral, observando a totalidade, o número é bem próximo à média nacional.

No entanto, em Mossoró, o índice foi menor. É possível atribuir esse engajamento ao fortalecimento de políticas educacionais e ao incentivo de instituições de ensino que apoiam a preparação dos jovens para essa prova tão importante.

Ainda em conformidade com o Inep, considerando a média nacional, o Rio Grande do Norte obteve o melhor resultado do país na redação entre estudantes da rede pública. Na ocasião, 7,7 candidatos a cada mil tiraram nota igual ou superior a 950.

Mossoró, por sua vez, acompanhou a tendência, tanto nas escolas privadas quanto públicas. O destaque não é por acaso. A infraestrutura local contribui diretamente para esses números.

A presença de instituições como a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) fortalece a relevância do exame na região. Isso acontece porque o ingresso nessas instituições de ensino ocorre diretamente pelo SISU.

Um futuro promissor?

Com o passar do tempo, sobretudo a partir da popularização do ENEM, iniciativas como cursinhos populares e programas gratuitos de preparação cresceram significativamente. Nessa corrida para aumentar as chances de aprovação, candidatos têm buscado materiais e guias com os assuntos que mais caem no ENEM – estratégia que ajuda a organizar os estudos e otimizar o tempo até a prova.

Ao observar o panorama do ENEM no Rio Grande do Norte, percebe-se que ocorreram avanços significativos em diferentes aspectos: aumento no número de inscritos, engajamento dos candidatos, redução da abstenção e desempenho acima da média nacional. No fim, mais do que um exame, atua, também, diretamente no fortalecimento das políticas de inclusão em todas as esferas.