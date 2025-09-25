ENEM no Rio Grande do Norte: inscrições em alta e resultados acima da média

Quais são os assuntos que mais caem no ENEM? Essa deve ser uma dúvida recorrente na vida daqueles que buscam passar pelo Exame Nacional do Ensino Médio e conseguir conquistar uma vaga no ensino superior.

De fato, nas últimas duas décadas, questões como essa tornaram-se comuns, porque o ENEM consolidou-se como a principal avaliação para os brasileiros ingressarem nas universidades, a partir de programas como Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

O Rio Grande do Norte (RN), nesse contexto, segue o fluxo nacional e histórico. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o estado registrou cerca de 105 mil inscritos no ano de 2024.

Esse valor representa o maior número desde 2020. Neste ano, o movimento seguiu a mesma tendência. Os dados mais recentes divulgados pelo Inep mostraram que o RN atingiu 113 mil inscrições confirmadas para o ENEM.

Qual é o perfil dos inscritos para o ENEM no Rio Grande do Norte?

Conforme o Inep, a maioria dos candidatos inscritos para o ENEM de 2024 era formada por concluintes ou egressos da rede pública de ensino do estado. Outro ponto interessante atrelado ao perfil é que 60% dos participantes eram mulheres, reforçando a superação tradicional relacionada às performances de gênero na sociedade.

Além disso, outro traço relevante é que grande parte dos candidatos também fizeram a solicitação da isenção na taxa de inscrição, demonstrando o caráter inclusivo da avaliação, que busca garantir acesso a estudantes de baixa renda.

Em relação ao comparecimento nas datas da prova, em 2024, a taxa de abstenção no Rio Grande do Norte foi de, aproximadamente, 30%. É importante enfatizar que, no geral, observando a totalidade, o número é bem próximo à média nacional.

No entanto, em Mossoró, o índice foi menor. É possível atribuir esse engajamento ao fortalecimento de políticas educacionais e ao incentivo de instituições de ensino que apoiam a preparação dos jovens para essa prova tão importante.

Ainda em conformidade com o Inep, considerando a média nacional, o Rio Grande do Norte obteve o melhor resultado do país na redação entre estudantes da rede pública. Na ocasião, 7,7 candidatos a cada mil tiraram nota igual ou superior a 950.

Mossoró, por sua vez, acompanhou a tendência, tanto nas escolas privadas quanto públicas. O destaque não é por acaso. A infraestrutura local contribui diretamente para esses números.

A presença de instituições como a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) fortalece a relevância do exame na região. Isso acontece porque o ingresso nessas instituições de ensino ocorre diretamente pelo SISU.

Um futuro promissor?

Com o passar do tempo, sobretudo a partir da popularização do ENEM, iniciativas como cursinhos populares e programas gratuitos de preparação cresceram significativamente. Nessa corrida para aumentar as chances de aprovação, candidatos têm buscado materiais e guias com os assuntos que

caem no ENEM – estratégia que ajuda a organizar os estudos e otimizar o tempo até a prova.

Ao observar o panorama do ENEM no Rio Grande do Norte, percebe-se que ocorreram avanços significativos em diferentes aspectos: aumento no número de inscritos, engajamento dos candidatos, redução da abstenção e desempenho acima da média nacional. No fim, mais do que um exame, atua, também, diretamente no fortalecimento das políticas de inclusão em todas as esferas.